В Кремле рассказали о возможности прямого контакта Путина и Трампа

Прямой контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости будет установлен. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ходе своей лекции "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые", передает ТАСС.

© Газета.Ru

Представитель Кремля подчеркнул, что прямые каналы диалога между Москвой и Вашингтоном восстановлены.

«Мы имеем все необходимые каналы для диалога с США, они уже восстановлены, процесс продолжается», — сказал он.

Песков отметил, что прямой контакт на высшем уровне всегда является эффективным и всегда помогает урегулировать шероховатости, возникающие на рабочем и экспертном уровнях.

Также Песков заявил, что Россия должна заключить мирную сделку не с США, а с Украиной. Он отметил, что США пытаются выступить посредником, и российская сторона благодарна Вашингтону «за эти поистине неистовые усилия».