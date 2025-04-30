Песков: России повезло с президентом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что россиянам повезло с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

О Путине Песков высказался, выступая на марафоне «Знание. Первые». Пресс-секретарь президента РФ назвал спецоперацию и все решения Путина «абсолютно правильными».

«И наш с вами долг - победить», - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос студентов о том, какой Путин в обычной жизни, Песков сообщил, что скоро на телеканале «Россия» выйдет фильм о президенте РФ и том, как он 25 лет руководит страной. Как отметил Песков, фильм в том числе ответит на вопрос о Путине в обычной жизни.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России повезло с ее президентом. Он отметил, что созданная Путиным экономическая модель показывает свою работоспособность и преодолевает все вызовы.