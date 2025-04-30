Парад Победы в Москве состоится, невзирая на угрозы со стороны Киева.

Россия будет с гордостью наблюдать за парадом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Владимир] Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны. Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом", - сказал он в ответ на вопрос о позиции Кремля относительно угроз проведению парада со стороны украинских властей.

Депутат Верховной Рады пригрозил ударом по параду Победы в России

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выбирает "болевые точки России" для побуждения Москвы к дипломатии, добавив, что в РФ "должны переживать" по поводу проведения парада Победы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти действия Киева "планированием теракта в прямом эфире".