В Кремле ответили на вопрос о проведении парада Победы на фоне угроз Киева

Парад в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне непременно состоится, несмотря на прямые угрозы из Киева. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Звучащие с украинской стороны заявления он назвал, по большей части, неудачными.

При этом, премьер-министр Индии Нарендра Моди не сможет присутствовать на трибунах, уточнил Песков.

«Лидер Индии не приедет, Индия будет представлена не на высшем уровне. Лидера Китая мы ждем, будет отдельный визит председателя Си, которому мы придаем большое значение и готовимся. В дни праздника вместе с президентом Путиным будет очень значительное количество глав государств. Это говорит о том, что очень многие из них разделяют важность этого праздника», - сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Москве «правильно переживают» из-за парада, намекнув на планы Украины устроить что-то, выбрав некие «болевые точки России».

Комментируя этот выпад, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский подрывает усилия по мирному урегулированию на Украине. Его слова она назвала планированием терактов в прямом эфире.