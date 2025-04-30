Песков назвал Россию неотъемлемой частью Европы и мира

Россия является неотъемлемой частью Европы и мира, который основан на взаимоуважении и праве.

© Lenta.ru

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия является неотъемлемой частью Европы, Россия является неотъемлемой частью мира. (...) Частью мира, который основан (...) на праве, на взаимном уважении, на готовности учитывать озабоченности каждого из государств и на взаимовыгодном сотрудничестве», — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос о том, какой он видит роль России на мировой геополитической арене через 10 лет.