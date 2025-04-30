Путин выступил с призывом на антифашистском конгрессе

Президент России Владимир Путин выступил на III Международном антифашистском конгрессе с призывом о сплоченности в отстаивании правды об итогах Второй мировой войны.

По его словам, сегодня исторические факты фальсифицируются в угоду политинтересам, цитирует его ТАСС.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются итоги самой жестокой войны 20-го столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы, важно быть сплоченными в отстаивании правды о минувшей войне», — заявил глава государства.

Путин, в очередной раз, обратился к россиянам с призывом противостоять распространению любых форм расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма, других разрушительных идеологий.