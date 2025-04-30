Захарова отреагировала на угрозы бить русскоязычных детей на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила правозащитные организации и западных деятелей культуры в отсутствии реакции на угрозы в адрес русскоязычных детей на Украине. Об этом она заявила в среду в интервью радио Sputnik.

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Она указала на их молчание в ответ на заявления актера Богдана Бенюка, который призвал бить детей прутом за использование русского языка, чтобы они «забыли его навсегда».

— Где все правозащитные мировые структуры? Где все писатели, художники, режиссеры, американские, например, актеры, фешен-индустрия мировая, которая все эти годы была вовлечена в ситуацию на Украине? — цитирует Захарову РИА Новости.

Он также заявила, что своим призывом бить детей за использование русского языка Бенюк еще раз доказал необходимость денацификации Украины. Российский дипломат подчеркнула, что нельзя вбить человеку гордость за свою страну «бутылкой по голове»: ее словам, можно только «выбить что-нибудь».

Ранее комментатор Роман Бебех заявил, что украинским тренерам необходимо ввести штраф за использование русского языка.