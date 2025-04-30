Запрет в ФРГ символики Победы в Великой Отечественной, Второй мировой войне, переписывание истории — это дорога в бездну, самоуничтожение страны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат добавила, что Германии необходимо обратиться к урокам всех тех войн мировых, которые она развязывала, а затем сдавать по ним экзамены и учить по ним детей.

По словам Захаровой, ни чудеса экономического развития, ни благополучие каждой семьи Германии, ни редкоземельные металлы не столь важны для Германии, как знание собственной истории, ошибок и уроков, которое извлекло предыдущее поколение немецкого народа из двух мировых войн.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «абсолютно запредельным цинизмом» приглашение в Берлин на 80-летие Победы во Второй мировой войне «расплодившихся бандеро-нацистов», а не представителей РФ.