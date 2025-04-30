В России отреагировали на предложение Зеленского о перемирии

Предложение Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии — уловка, считает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

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Так он прокомментировал предложение украинского политика, который призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней. Зеленский также фактически отверг предложение Москвы о перемирии в честь Дня Победы.

«Предложение Зеленского — очередная уловка и лицемерие. Для него 30 дней — это оптимальное время, чтобы как раз перераспределить силы на фронте, окопаться и подготовиться к отражению нашего наступления», — сказал Рогов.

Отмечается, что месяц перемирия дает возможность Киеву перегруппировать подразделения ВСУ и передохнуть, а также насильно мобилизовать людей с улиц и получить поддержку.

В ГД прокомментировали заявление Зеленского о перемирии

Президент России Владимир Путин объявил о новом перемирии в зоне СВО в честь Дня Победы 28 апреля. Оно продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая и станет вторым с начала проведения специальной военной операции.

Первое такое перемирие было приурочено к празднику Пасхи и длилось с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. В Минобороны заявляли, что Россия придерживалась режима прекращения огня, а со стороны ВСУ было зафиксировано 4900 нарушений.