Представитель МИД в Симферополе Артем Березовский заявил, что появление сообщений в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма связано с желанием западных политтехнологов «прощупать почву».

По его словам, западные публикации о признании российского Крыма расцениваются как попытка выяснить реакцию России и западного общества на этот вопрос, передает РИА «Новости».

Он отметил, что таким образом проверяется отношение к этому вопросу среди европейских и американских граждан, а также реакция России.

По словам Березовского, статус Крыма как субъекта Российской Федерации окончательно был определен в марте 2014 года и не подлежит пересмотру. Он подчеркнул: «Крым является суверенной территорией Российской Федерации».

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Березовский также добавил, что полуостров находился в составе Украинской ССР незаконно, а после распада Советского Союза – в составе Украины.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США выразили намерение де-юре признать Крым российским, а де-факто – признать российский контроль над новыми регионами.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в беседе с BBC допустил, что на Банковой согласятся «отдать территории» России.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Зеленский публично отверг предложения Трампа по Крыму и отказался от уступок и компромиссов для урегулирования конфликта.