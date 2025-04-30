Захарова: Киев в «прямом эфире» планирует теракты и подрывает мирные усилия

RT на русском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание Владимира Зеленского о выборе «болевых точек» для побуждения Москвы к проведению дипломатии сравнила действия киевского режима с планированием теракта в «прямом эфире».

Захарова: Киев в «прямом эфире» планирует теракты и подрывает мирные усилия
© ТАСС

По её словам, действия Киева схожи с действиями террористов.

«О каких «перемириях» со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия», — написала дипломат в Telegram-канале.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее на просветительском марафоне «Знание.Первые» спрогнозировал, что Зеленский «закончит самым печальным образом».

Кроме того, Медведев назвал киевский режим «убогим рейхом».

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