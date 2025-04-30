Во Владивостоке открылось генконсульство Белоруссии

Во Владивостоке в среду, 30 апреля, открылось генеральное консульство Белоруссии. Об этом сообщили в министерстве международных и внешнеэкономических связей Приморского края.

"С 30 апреля 2025 года во Владивостоке появилось новое консульское представительство - генеральное консульство Республики Беларусь (вместо завершившего свою работу отделения посольства). Генеральным консулом назначен Игорь Сергеевич Сокол", - сказано в сообщении.

Консульский округ включает в себя следующие регионы: Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, а также Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ. Генконсульство находится по адресу улица Верхнепортовая, 46, офис 502. 14 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед членами верхней палаты российского парламента. Во время заседания он заверил, что Белоруссия всегда будет на стороне РФ.