Небензя прокомментировал выступление замгенсека ООН на заседании по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал выступление заместителя генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Украине.

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По словам российского дипломата, российская сторона глубоко разочарована тем, что секретариат ООН устами Дикарло не только активно подпевает фейкам о якобы ударах ВС РФ по гражданским объектам Украины, но и в своих оценках говорит "дословными тезисами давно ушедшей байденовской администрации".

Тем самым секретариат фактически становится "на ту сторону, на сторону партии войны", что грубо нарушает статью Устава ООН о соблюдении беспристрастности, подчеркнул Небензя.

Небензя: Россия готова вести прямые переговоры с Украиной

Он добавил, что такой подход подрывает доверие к заявлениям руководства секретариата о желании играть конструктивную роль в мирном регулировании, передает РИА Новости.

Ранее Небензя заявил, что Москва готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Он также отметил, что Россия рассчитывает на присоединение Украины к майскому перемирию, приуроченному ко Дню Победы. Такой шаг мог, убежден дипломат, бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Москвой и Киевом.