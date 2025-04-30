Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия крайне признательна корейским братьям за помощь в освобождении Курской области от ВСУ.

Кроме того, как отмечает РИА Новости, Небензя подчеркнул, что участие войск КНДР в освобождении Курской области соответствовало международному праву.

Ранее писатель, офицер Росгвардии Захар Прилепин рассказал, что военные из КНДР в боях за Курскую область отличились своим уровнем подготовки и решительностью, а также совершенно необычайным уровнем самоотверженности.