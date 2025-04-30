Литва, Польша и Германия желают заполучить территорию Калининградской области. Об этом заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов беседе с RT.

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По его словам, в Литве часть обществе считает, что эти территории были исконно балтийскими, а президент страны Гитанас Науседа высказывал претензии на Калининград, называя его Караляучюс. У поляков, которые уже проводили военные учения вблизи российского региона, тоже есть свой вариант названия Калининграда — Крулевец, продолжил Орлов.

"На их националистических ресурсах можно легко найти карты Польши с включенной Калининградской областью", - отметил эксперт.

В Германии радикальная часть общества ностальгирует по Калининградской области, но раньше их "останавливало душевное чувство вины за Вторую мировую", рассказал он. Орлов подчеркнул, что эти претензии на российский регион останутся несбыточной мечтой для европейских претендентов.