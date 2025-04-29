Путин не понял претензий Лукашенко по поводу георгиевской ленты

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Волгограде не стал спорить по поводу истоков георгиевской ленты. Поводом для обсуждения стали различия в символике акций памяти в России и Белоруссии. Президент Белоруссии предложил изучить исторический контекст этого символа и указал российскому лидеру на его «своеобразную историю». В ответ Путин указал на смысл ленты, а не ее символизм.

«Я не очень даже понимаю, о чем вы сказали применительно к георгиевской ленте, но догадываюсь, что это может быть... Я полностью с вами согласен — символы могут быть разными, важно другое — что стоит за этими символами. А за этими символами стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее. А оно у нас общее», — сказал Путин.

Путин призвал противостоять возрождению нацизма

Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

В прошлом году появились сообщения, что полиция Молдавии угрожает штрафами людям, которые на День Победы наденут георгиевские ленты. По информации ведомства, это противоречит местному законодательству.