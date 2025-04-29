Путин ответил Лукашенко на слова о георгиевской ленте

Президент России Владимир Путин ответил белорусскому лидеру Александру Лукашенко на слова о георгиевской ленте, отметив, что главное — не символы, а общая история.

Лукашенко упомянул, что в республике на шествии «Беларусь помнит» вместо георгиевской ленты используется красно-зелёная — в цветах национального флага. При этом георгиевские ленты никто не запрещает, подчеркнул он.

«Я полностью с вами согласен — символы могут быть разными, важно другое — что стоит за этими символами... наша общая история, наше настоящее и наше будущее. А оно у нас общее», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее в Курганской области началась акция «Георгиевская ленточка».

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с RT рассказал об ответственности за осквернение георгиевской ленты.