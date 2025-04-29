В ГД прокомментировали заявление Зеленского о перемирии
Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал предложение Владимира Зеленского об установлении перемирия на 30 дней блефом. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие во всех боевых действиях в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Президент РФ выразил надежду, что Киев последует этому примеру, однако Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и, по меньшей мере, на 30 дней.
«Заявления Зеленского о перемирии — блеф. Зеленский — это человек с двойным дном, которому нужно продолжение войны, чтобы тешить свое больное самолюбие», — прокомментировал это Шеремет.
По его мнению, действия Зеленского свидетельствуют о том, что ему «плевать» на мирные инициативы не только России, но и США. Депутат отметил, что вместо этого Зеленский предпочитает продолжать вести свою подковерную политическую игру.