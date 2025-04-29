В ГД прокомментировали заявление Зеленского о перемирии

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал предложение Владимира Зеленского об установлении перемирия на 30 дней блефом. Его слова приводит РИА Новости.

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Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие во всех боевых действиях в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Президент РФ выразил надежду, что Киев последует этому примеру, однако Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и, по меньшей мере, на 30 дней.

«Заявления Зеленского о перемирии — блеф. Зеленский — это человек с двойным дном, которому нужно продолжение войны, чтобы тешить свое больное самолюбие», — прокомментировал это Шеремет.

По его мнению, действия Зеленского свидетельствуют о том, что ему «плевать» на мирные инициативы не только России, но и США. Депутат отметил, что вместо этого Зеленский предпочитает продолжать вести свою подковерную политическую игру.