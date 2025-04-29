Путин поддержал просьбу переименовать аэропорт Волгограда в "Сталинград"

В завершение поездки в Волгоград президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Глава государства поддержал просьбу ветеранов присвоить аэропорту Волгоград историческое наименование "Сталинград".

"Социально-экономическая ситуация стабильная", - заявил региональный лидер. Он назвал важнейшей задачу сохранения исторической памяти и передал от ветеранов слова глубокой поддержки и уважения. "Сталинградцы, ветераны, фронтовики, жители области с вами!" - заверил Бочаров.

Глава региона передал просьбу назвать аэропорт Волгограда - "Сталинград".

"Просили меня обратиться к вам, поддержать предложение о переименовании аэропорта. Дать ему настоящее гордое, мужественное, героическое название "Аэропорт Сталинград", - сказал он.

"Кто обратился?", - уточнил президент.

"Ветеранское сообщество, ветераны и участники СВО", - последовал ответ.

"Их слово для меня закон. Так и сделаем", - откликнулся Путин. "Как только вернусь в Москву, сразу будет подготовлен и подписан указ о присвоении аэропорту наименования "Сталинград", - пообещал он.

Губернатор сделал президенту сразу несколько подарков. Первым стала книга "Сталинград без срока давности", где описаны преступления нацистов и их пособников на территории города и всей области. "360 тысяч человек признаны жертвами геноцида", - подчеркнул он.

Бочаров также передал икону Божией Матери Сталинградской, которая, по его словам, "защищает всех жителей страны от всякой нечисти", знамя отряда "Сталинград" с подписями бойцов СВО и атлас офицера 1947 года, "где подробно расписаны операции, которые проводились на территории, где проводится сейчас СВО и уничтожаются современные нацисты". А также подарок - изделие ручной работы от сестры бойца специальной военной операции. "Меня попросили, и я не могу отказать. От души", - сказал он.