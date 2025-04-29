Глава МИД России Сергей Лавров заявил об ответственности Запада за информационную провокацию в Буче. Выступая по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро министр заявил, что провокация до сих пор остается на совести Запада.

Он указал, что трагедия, случившаяся в этом городе до сих пор содержит множество нестыковок.

Лавров напомнил, что без ответа остаются постоянные призывы России хотя бы опубликовать список лиц, чьи трупы были показаны.

Также дипломат заявил, что украинский конфликт можно решить лишь путем устранения его коренных причин, в том числе отказом от вступления Киева в НАТО.

Лавров указал на важную деталь в заявлениях руководства США

Напомним, российские войска покинули Бучу в Киевской области 30 марта 2022 года в рамках выполнения договоренностей по стамбульским соглашениям. Тогда глава местной администрации тогда подтвердил отход войск на камеру, но спустя несколько дней в западных СМИ появились новые кадры с телами погибших, в гибели которых обвинили российских военных.