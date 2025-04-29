Bloomberg: Уиткофф предлагал соглашение по текущей линии фронта, Путин отказался

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время последнего визита в Россию пытался убедить президента Владимира Путина согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта, однако глава государства якобы отказался от этого предложения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на «источники в Москве».

Стало известно, с каким предложением Уиткофф приезжал к Путину в Москву
© РИА Новости

Согласно информации агентства, президент России якобы требует, чтобы в мирном соглашении все еще сохраняющиеся под контролем ВСУ части Запорожской, Херсонской областей и Донбасса перешли к Москве.

По оценке агентства, это требование «нанесло удар» по усилиям Дональда Трампа в контексте мирного урегулирования, особенно на фоне растущего разочарования в Белом доме из-за отсутствия прогресса на этом направлении.

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По словам одного из источников Bloomberg, переговоры на данный момент зашли в тупик, и для достижения дальнейшего прогресса необходима встреча между Путиным и Трампом.

До этого президент США Дональд Трамп назвал хорошей встречу, которую провел американский спецпосланник Стивен Уиткофф с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что «спасает» Украину.

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