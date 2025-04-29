Лавров объяснил призывы Украины к перемирию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина начала требовать перемирия из-за неудач ВСУ в зоне боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, Киев начал призывать к немедленному перемирию из-за того, что ВСУ стали «активно пятиться назад». Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии.

«Сейчас они вдруг — ну, не вдруг, конечно, а на фоне происходящего на земле, на линии боевого соприкосновения, где украинский режим пятится все активнее назад и назад, — они переменили свою позицию на 180 градусов и стали требовать немедленного перемирия без предварительных условий», — заявил он.

Ранее Лавров заявил о готовности России к прямым переговорам с Украиной.