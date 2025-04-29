Лавров призвал не воспринимать как сенсацию диалог РФ и США

Диалог Москвы и Вашингтона не стоит воспринимать как сенсацию. Это лишь возвращение к нормальности, в которой многие союзники России видят позитивное начало, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии.

"При всех прочих обстоятельствах диалог всегда предпочтительнее, - подчеркнул Лавров. - Я бы предостерег от того, чтобы нынешнее состояние российско-американского диалога рассматривалось как нечто из ряда вон выходящее. Это просто возвращение к нормальности. Ну а те, кто воспринимает это как сенсацию, просто находятся в плену той логики, которую культивировала администрация [экс-президента США Джо] Байдена все годы своего пребывания у власти, пытаясь представить Россию как изгоя, как страну, находящуюся в полной изоляции, с порванной в клочья экономикой и так далее".

"Сейчас мы просто возвращаемся к нормальности. И у меня такое ощущение, что большинство стран глобального Юга и Востока, наши стратегические партнеры, союзники, видят в этом плюс", - добавил российский министр.

В этой связи глава дипведомства выразил удивление в связи с тем, как реагируют в некоторых странах на процессы, происходящие в российско-американских отношениях.

"Все воспринимают вот эти контакты между нами и американцами как какую-то сенсацию. Хотя на самом деле и в годы холодной войны противостояние идеологическое было весьма и весьма жестким, но диалог никогда не прекращался", - продолжил Лавров.

Он также обратил внимание и на то, что сейчас в доктринальных документах, которые были еще сформулированы при администрации экс-президента США Джо Байдена, Россия представлена как "главная, такая немедленная угроза в контексте украинского конфликта", а Китай обозначен как "главный соперник на длительную перспективу".

"И если вы следите за заявлениями, которые делают наши китайские друзья, комментируя свои отношения с Вашингтоном, заявления, которые из Вашингтона звучат в адрес Китайской Народной Республики, это очень жесткий обмен высказываниями и по проблеме Тайваня, и по проблеме Южно-Китайского моря, и по многим другим вопросам, но ни на какой период диалог между Вашингтоном и Пекином не прерывался, - подчеркнул министр. - Разговаривают, общаются и первые лица, встречаются и министры иностранных дел, специалисты, занимающиеся вопросами безопасности, министры обороны".

О диалоге Путина и Уиткоффа

25 апреля состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа продлилась три часа и носила "конструктивный и весьма полезный характер".