Захарова назвала виновного в эскалации конфликта на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Германию в эскалации конфликта на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Таким образом она прокомментировала заявление немецкого МИД, в котором говорилось о негативной оценке Берлином пасхального перемирия. В этом же сообщении МИД Германии призвал Россию объявить постоянное прекращение огня.

По словам Захаровой, Германия выполняет «подрывную роль» в эскалации конфликта на Украине. Кроме того, российский дипломат призвала Берлин «прекратить убивать украинцев» своими поставками военной помощи.

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«Россия негативно оценивает подрывную роль Германии в эскалации украинского кризиса и призывает Берлин прекратить убивать граждан Украины поставками вооружений неонацистскому киевскому режиму», — написала она.

Ранее МИД Германии прокомментировал предложение Путина о трехдневном перемирии. В своем сообщении немецкое ведомство раскритиковало перемирие на Пасху и призвало Москву объявить постоянное прекращение огня.