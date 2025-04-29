Лавров: США понимают, что нельзя допустить третью мировую войну

Россия видит понимание руководства США о недопустимости третьей мировой войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Понимание того, что третья мировая война недопустима, проявляется и во многих других странах, которые в БРИКС не входят, в том числе это понимание проявляется и в заявлениях руководства США", - сказал министр по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии.

"В частности, вице-президент Джей Ди Вэнс недавно об этом говорил, предостерегая всех тех, кто науськивает украинский режим на продолжение войны, кто пытается втянуть европейцев в этот конфликт путем размещения на Украине каких-то контингентов миротворческих, стабилизационных и прочих", - заметил Лавров.

Министр напомнил о заявлении лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН от января 2022 года. В нем подтверждается договоренность между СССР и США о том, что ядерная война не может быть выиграна и поэтому необходимо сделать все, чтобы она никогда не была развязана.

"Сегодня эта задача весьма и весьма акутальна, особенно перед лицом бездумных агрессивных действий и призывов, которые звучат из руководства стран Евросоюза и из Лондона", - подчеркнул глава МИД РФ.

Глава российской дипломатии отметил, что усилия по недопущению третьей мировой войны "абсолютно вписываются в позицию БРИКС". "Но для того, чтобы это стало уже реалией, силы одного БРИКС мало", - отметил министр. Он уточнил, что в этом вопросе "очень важно закреплять страны ядерной пятерки" на позициях в духе заявлений ООН, признающих необходимость недопустить глобальный ядерный конфликт.