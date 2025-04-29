Лавров сделал заявление о переговорах с Украиной

Россия выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

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Глава ведомства отметил, что перемирие на 30 дней, предложенное Украиной, Россией оценивается как предварительное условие.

Лавров прибыл на встречу БРИКС на машине с говорящей табличкой

Ранее Лавров сообщил, что Россия остается открытой для переговоров по Украине, но «мяч» не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность.

Министр заметил, что власти Украины показали «отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения» противостояния.