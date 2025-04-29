Лавров: РФ будет развивать отношения с США не в ущерб своим партнерам

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апреля. /ТАСС/. Москва будет развивать отношения с Вашингтоном, но не в ущерб своим стратегическим партнерам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии.

По его словам, странам БРИКС важно понимать, как развиваются отношения Москвы и Вашингтона. "Это звучало во многих выступлениях и в многочисленных контактах, которые у меня были на полях министерского заседания", - указал министр.

"Мы будем продолжать выстраивать наши отношения с США транспарентно и, конечно, ни в коем случае не в ущерб традиционным, прочным связям с нашими стратегическими партнерами и единомышленниками", - подчеркнул он.