Лавров прибыл на встречу БРИКС на машине с говорящей табличкой

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на второй день заседания БРИКС в Рио-де-Жанейро на автомобиле с надписью «Россия рулит». Видео опубликовала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Совещание глав дипведомств стран-участниц БРИКС проходит во дворце Итамарати 28-29 апреля. На полях мероприятия Лавров уже успел провести встречи с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой и министром иностранных дел Китая Ван И.

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На кадрах представители российской делегации выходят из здания и направляются к машинам.

Затем камера смещается на баннер, размещенный на месте номерного знака, на котором представлено название мероприятия и лозунг «Россия рулит».

Захарова не посчитала необходимым раскрыть, по чьей инициативе этот лозунг был нанесен на баннер.