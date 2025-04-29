Мелони сделала жесткое заявление о перемирии Путина

Италия приняла к сведению объявленное Российской Федерацией перемирие на Украине на дни празднования победы во Второй мировой войне, но считает его не тем, что нужно. Соответствующее заявление сделала итальянский премьер Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА Новости.

«Вчера мы узнали новость об одностороннем объявлении со стороны России трехдневного перемирия, ограниченного празднованием победы во Второй мировой войне. Мы принимаем эту инициативу к сведению и считаем, что это совсем не то, что необходимо», - заявила премьер-министр Италии.

Российская сторона должна показать свое желание достичь мира на Украине, как его якобы продемонстриовала бывшая советская республика, поделилась своей точкой зрения Мелони.

Советник Трампа жестко раскритиковал Украину

29 апреля официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил представителям СМИ, что у российской стороны нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с 8 по 10 мая включительно. На эти дни останавливаются все бои.

Как отметил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, ожидается, что украинская сторона последует этому примеру. В случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.

Это не первая подобная инициатива со стороны президента России Владимира Путина. Накануне Пасхи глава российского государства объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 19 апреля и до 00:00 21 апреля по московскому времени. По информации Минобороны РФ, все группировки российских войск в зоне проведения специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня. При этом вооруженные силы Украины нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артобстрелов и ударов беспилотными летательными аппаратами, украинские войска предприняли шесть попыток атак в Донецкой Народной Республике и Курской области. ВС РФ отразили эти нападения.