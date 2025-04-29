Коренной перелом в Великой Отечественной войне был достигнут в Сталинграде, именно там по нацистской военной машине был нанесен решающий удар, рассказал президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер заявил о значении победы в Сталинграде на пленарном заседании на международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».

«На волжских берегах враг был остановлен и разгромлен. По нацистской военной машине был нанесен решающий удар. Обеспечен коренной перелом в войне, открыта дорога на Запад, на Берлин, к великой Победе, восьмидесятую годовщину которой мы будем торжественно отмечать совсем скоро — 9 мая», — отметил Путин.

Защитники Сталинграда стояли насмерть, как и другие защитники рубежей страны, подчеркнул президент.

Глава России также назвал Волгоград священной землей для всех народов бывшего СССР.