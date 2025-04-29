Президент России Владимир Путин призвал противостоять возрождению нацизма. Об этом он заявил во время выступления на форуме «Великое наследие — общее будущее», трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Нужно сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению любой нетерпимости и претензий на исключительность», — обозначил Путин.

Ранее выступая перед участниками историко-документальной выставки «Без права на забвение», приуроченной к 80-летию Победы, Путин заявил о необходимости давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства.