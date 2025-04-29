Эксперт сравнил энергосистемы России и ЕС на фоне блэкаута в Испании

Эксперт по энергетике Владимир Демидов заявил, что российская энергосистема гораздо сложнее европейской, поэтому проблемы в одной точке не потянут за собой всю систему, как это, вероятно, произошло в Испании и Португалии. Об этом эксперт рассказал «Известиям».

© РИА Новости

Накануне, 28 апреля, в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, которое привело к перебоям в подаче электричества во многих регионах и транспортным сбоям. В странах не ходили поезда, отключались светофоры, пропадала мобильная связь и невозможно было использовать банковские карты.

Специалисты пока не смогли установить причину сбоев. Португальский оператор электросетей Ren связывал их с «редким атмосферным явлением». Из-за экстремальных перепадов температур в Испании якобы возникли «аномальные колебания» в высоковольтных линиях, это могло вызвать рассинхронизацию между системами.

Также высказывались предположения о хакерских атаках. К утру 29 апреля энергоснабжение было в основном восстановлено.

Комментируя события на Пиренейском полуострове, Демидов подчеркнул, что система электрогенерации и электроснабжения в РФ гораздо сложнее, чем в Европе. Россия в основном использует атомную энергетику, газ и гидроэнергетику.

«Если мы говорим о неких природных явлениях, сказать, что они больше подвержены этому влиянию, нельзя. Наши электросети используются в очень суровых условиях: от минус 50 с лишним градусов до плюс 50», - указал эксперт.

Как отметил Демидов, если на одной из российских станций произойдет авария, это не повлечет проблемы для энергосистемы страны в целом. Он также подчеркнул, что российские сети лучше европейских защищены от хакерских атак.