Путин и Лукашенко почтили память защитников Сталинграда у подножия "Родины-матери"

Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили мемориал "Героям Сталинградской битвы" и почтили память защитников Сталинграда.

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Главы России и Белоруссии поднялись вместе на Мамаев курган и возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы. В церемонии также приняли участие бойцы роты почетного караула.

Затем Путин и Лукашенко возложили два букета красных роз к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, который похоронен здесь же.