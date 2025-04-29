Путин и Лукашенко почтили память защитников Сталинграда у подножия "Родины-матери"

Москва24

Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили мемориал "Героям Сталинградской битвы" и почтили память защитников Сталинграда.

Путин и Лукашенко почтили память защитников Сталинграда у подножия "Родины-матери"
©  телеграм-канал "Кремль. Новости"

Главы России и Белоруссии поднялись вместе на Мамаев курган и возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы. В церемонии также приняли участие бойцы роты почетного караула.

Затем Путин и Лукашенко возложили два букета красных роз к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, который похоронен здесь же.

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