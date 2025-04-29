Политолог констатировал невозможность 30-дневного перемирия с Украиной

Политолог из Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что Россия не согласится на предложение Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии, которое помогло бы ВСУ восстановиться. Об этом эксперт заявил радиостанции «Говорит Москва».

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил перемирие, которое будет действовать в дни празднования 80-летия Победы. В Кремле сообщили, что перемирие продлится «с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая». На этот период все боевые действия будут приостановлены.

Россия рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. Зеленский, комментируя инициативу Путина, призвал к заморозке боевых действий «минимум на 30 дней».

«Кто на неё пойдёт? Никто не пойдёт. Все прекрасно понимают, что значит остановка на 30 дней. Просто дать возможность вдруг непонятно с чего сбить с ритма наступательный марш российской армии, помочь ВСУ восстановиться, подвезти боеприпасы, пополнить ряды», - так идею Зеленского прокомментировал Дудчак.

Он назвал «странной» критику Зеленского в адрес обозначенных Россией сроков. Политолог отметил, что с трех дней можно начать, чтобы продемонстрировать свою добрую волю.