В Москву на День Победы приедут лидеры почти всех стран СНГ

Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что участвовать в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут лидеры почти всех стран СНГ.

«Все главы стран СНГ, за исключением двух. К сожалению, Украина и Молдавия будут отсутствовать. Девять глав государств будут присутствовать», — сказал Лебедев РИА Новости, отвечая на вопрос о том, кто из глав государств и правительств стран Содружества будут участвовать в торжествах в Москве 9 Мая.

Ранее сообщалось, что министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин возглавит официальную делегацию, которая прибудет в Москву на парад Победы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль позже сообщит, кто из зарубежных политиков приедет в Москву на День Победы.