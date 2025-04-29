Медведев предложил представить мировую карту в цветах российского флага

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил в шутливой форме идею, что через десять лет карта мира может приобрести цвета российского триколора.

Медведев пошутил о будущем карте мира, передает ТАСС. Замглавы Совбеза РФ, отвечая на вопрос участника марафона «Знание. Первые» о том, как будет выглядеть карта мира через десять лет, заявил: «Представьте себе земной шар трех цветов – цветов нашего флага».

По его словам, это сказано в шутку, и «мы с вами понимаем, что за всем этим стоит». Медведев добавил, что право наций на самоопределение закреплено в Уставе ООН, и предложил участникам самостоятельно сделать выводы. Тем самым он подчеркнул, что этот принцип никто не отменял.

Ранее Медведев заявил, что Россия одерживает победу в противостоянии с врагом благодаря тому, что основывается на правде, и подчеркнул, что конечной целью спецоперации на Украине должно стать уничтожение киевского режима и достижение победы России.