Медведев высказался за роспуск МУС

Дискредитировавший себя Международный уголовный суд (МУС) нужно распустить и создать вместо него новую инстанцию - признаваемую всеми. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне "Знание. Первые".

"Мое мнение: его надо распускать и создавать новый общепризнанный юрисдикционный орган, который бы занимался вопросами преступлений против человечности, геноцида, военных преступлений, терроризма. Я надеюсь, что по итогам того, что сейчас происходит, такая судебная инстанция может возникнуть", - сказал он.