Медведев порассуждал об окончании СВО
Специальную военную операцию (СВО) на Украине надо завершить победой России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.
Об окончании спецоперации политик порассуждал в ходе лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые».
Помимо того, он призвал уничтожить киевский режим.
«Но именно режим, а не государство, чья судьба — это вопрос будущего», — подчеркнул Медведев.