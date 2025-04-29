Медведев оценил уровень отношений России и Европы

Отношения России и Европы прошли точку невозврата, разговаривать там не с кем. Об этом во время марафона «Знание. Первые» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«На мой взгляд, наши отношения с Европой прошли точку невозврата. К сожалению, разговаривать в старом свете сегодня не с кем и не о чем. Даже по сравнению со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились», — сказал он.

По словам Медведева, Запад реализовывает против России политику, которую вел против СССР, однако коммунизма давно нет. По его словам, дело в тотальной русофобии.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада провалили все попытки нанести России стратегическое поражение.

7 ноября 2024 года президент России призвал западных политиков вернуться к системе взаимного доверия. При этом российский лидер отметил, что к взаимному доверию необходимо возвращаться постепенно, и, в конце концов, создавать единую систему безопасности.