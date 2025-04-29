В Госдуме отреагировали на призыв терпеть побои от вернувшихся из зоны СВО

В эфире передачи «Соловьев Live» ведущий Сергей Карнаухов во время спора с коллегой Анастасией Кашеваровой заявил, что жены вернувшихся с фронта военных в случае побоев со стороны мужа из-за посттравматического синдрома должны «терпеть» и «целовать ему ноги», а не подавать на развод. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила «Газете.Ru», что не согласна со словами журналистов, поскольку в семейных проблемах виноваты не супруги, а органы власти, не оказавшие военнослужащему помощь.

«Мне кажется, что надо не диалог обсуждать между ними, а то, что происходит в семье. Мне ни то, что сказал Карнаухов, ни то, что сказала Кашеварова, в упор не нравится, я с этим не согласна. Но здесь недостает третьего участника этого диалога — тех, кто напрямую должен отвечать за происходящее сегодня в семьях ребят, которые вернулись из зоны спецоперации. Совершенно очевидно, что семья оказалась один на один с теми проблемами, которые должны были взять на себя органы власти буквально с начала спецоперации. Ребята не готовы в 21 веке осознавать, что они не такие, как все, что они инвалиды. Прожив 20 лет здоровыми людьми, они в один момент стали инвалидами, никак они осознать этого не могут», — сказала она.

Останина отметила, что вернувшихся из зоны СВО военных необходимо окружать теплом, чтобы у них «не было времени возвращаться в прошлое» и срываться на близких.

«У этого парня, который, судя по тому, что я видела, потерял половину своих бойцов, до конца жизни они перед глазами стоять будут. Это не означает, что он имеет право поднимать руку на жену. Но нужно сделать все, чтобы у него не было даже времени на то, чтобы возвращаться в это прошлое. Окружить его теплом со стороны той же жены, есть друзья, одноклассники, есть близкие люди, если есть родители. Понятно, что там есть дочка, и вместо того, чтобы он срывался, сделать так, чтобы вот это тепло не позволяло ему временно сейчас возвращаться в прошлое, пока он не станет другим человеком. Ведь ведь он сам осознает, что с ним происходит что-то не то, и это хорошо. Он прекрасно понимает, что он стал другим, но не может справиться с собой. Понятно, что это раненая психика у человека сейчас. Физически, может, у него руки и ноги есть, но это то же самое, что их нет. Так и с психикой, может, внешне это и незаметно», — добавила она.

По словам Останиной, нужно не жалеть денег на поддержку семей военных и подготовку жен к тому, что с фронта к ним вернется «другой человек».

«Для того, чтобы сохранить сегодня эти семьи, необходимо действительно понимать, что каждая такая семья нуждается в поддержке. Не пожалеть денег. Мы не жалеем расходы на оборону туда, а здесь тоже война сейчас внутренняя за то, чтобы эти ребята вернулись, социализировались — это тоже будет еще одной нашей победой. Мы уже прозевали, потому что раненые возвращались буквально с первых дней и часов из зоны спецоперации. И если в госпиталях им уделяется внимание, приезжают и врачи, и волонтеры, то здесь почему-то мы считаем, что в семью вмешиваться не надо. Я не говорю о том, что это должно быть какое-то навязчивое вмешательство, но семью надо готовить — вернется другой человек, который видел вот это, у которого перед глазами будут другие картинки. И он не видит ни жену, ни дочь, он видит только своих раненых, потерянных друзей. Поэтому я ни его обвинять не могу, ни жену его не могу обвинять. И не надо этого делать. Надо им помочь», — подчеркнула она.

По мнению депутата, органы власти должны были консолидироваться вокруг проблем семей участников российской военной операции на Украине, а не «сваливать все только на одного губернатора».

«Утратили мы эту человечность, утратили общинность свою, но надо к этому возвращаться. Семьи этих ребят сейчас испытывают такие проблемы, в которых физические побои — это только внешнее проявление чего-то. От того, что эта семья разведется, никому легче не станет: ни жене, ни мужу, ни их родителям, ни нам, обществу. Главным участником этого диалога должны были стать представители власти, которые, к великому сожалению, самоустранились. Мало оказывать меры материальной поддержки, носить подарки, вешать ордена и медали. Человечность нужна», — заключила она.

29 апреля супруга вернувшегося с СВО военного по имени Тимофей рассказала в эфире программы «Соловьев Live» о ПТСР мужа — среди прочего, он потерял нескольких своих подчиненных. По ее словам, мужчина начал бояться резких звуков и движений, кричать на нее и маленького ребенка.

Жен вернувшихся с СВО бойцов призвали терпеть побои и целовать ноги

В ходе обсуждения ситуации одна из ведущих передачи Анастасия Кашеварова обратилась к женщине, заметив, что она тоже супруга военнослужащего с ПТСР, и «тоже не разводится и не бросает, но это тоже очень тяжело». После этого к разговору присоединился ее коллега Сергей Карнаухов — он заявил, что женщины должны терпеть побои, неуважение и «целовать ноги» военному, а не разводиться, потому что он «шел отдавать свою жизнь за родину».