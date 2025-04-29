Подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом и должны сами определять свое будущее. Об этом заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Патрушев напомнил, что город был основан российской императрицей Екатериной II и более двух столетий являлся форпостом России на Черном море. Теперь же, по его словам, Одесса превращена в «хаб для переброски вооружения» и пункт базирования «морских диверсантов».

«Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом (…) Жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее», - заметил помощник президента РФ.

Отвечая на вопрос, претендует ли Москва на украинские порты и планирует ли обсуждать это в процессе урегулирования, он подчеркнул, что Россия уважает волеизъявление народа и это видно по опыту вхождения в ее состав Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. А в конце сентября 2022 года в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях также прошли референдумы, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. При этом Украина не признала итоги голосований.