Медведев указал на необходимость настоящей денацификации по всей Европе

ТАССиещё 1

Нацизм как идеологию нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе, и вести эту работу надо решительно, совместными действиями разных государств. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне "Знание. Первые".

Медведев указал на необходимость денацификации по всей Европе
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"Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе и как идеологию, и вести эту работу надо решительно, совместными действиями разных государств. А кто не хочет этим заниматься, тот должен прямо маркироваться как пособник нацизма". - сказал Медведев.

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