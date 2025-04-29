Медведев указал на необходимость денацификации по всей Европе

Нацизм как идеологию нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе, и вести эту работу надо решительно, совместными действиями разных государств. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне "Знание. Первые".

"Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе и как идеологию, и вести эту работу надо решительно, совместными действиями разных государств. А кто не хочет этим заниматься, тот должен прямо маркироваться как пособник нацизма". - сказал Медведев.