Медведев назвал виновника кризиса в мире

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев на просветительском марафоне общества «Знание.Первые» назвал «англосаксонскую тусовку» виновником нынешнего кризиса в мире.

«Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество по сути вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала, скажем так, англосаксонская тусовка и её корыстные игры», — сказал Медведев.

Зампред российского Совбеза подчеркнул, что Россия проявляла близорукость в ходе Великой Отечественной войны и после неё, в момент краткосрочного потепления отношений, и в первые постсоветские годы, излишне доверяя тем, кому «доверять не нужно было совсем, кто доверия не заслуживал».