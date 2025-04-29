Песков высказался о предложении Зеленского остановить огонь на 30 дней

Остановить огонь на 30 дней в зоне спецоперации невозможно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о соответствующем предложении Владимира Зеленского.

Он отметил, что в Кремле видели это заявление, однако если говорить о долговременном прекращении боевых действий, необходимо учесть все нюансы, на которые обращал внимание президент РФ Владимир Путин.

«Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Об этом говорил президент Путин, нужно каждый раз вспоминать эти слова», — сказал Песков.

Ранее Путин объявил перемирие в дни 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать три дня — с полуночи 8 мая по 10 мая включительно. Зеленский в ответ на предложение заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.