Интересы выхода на процесс мирного урегулирования конфликта на Украине являются основными, а легитимность Владимира Зеленского – вторичный вопрос. Такое заявление 29 апреля сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он отметил, что вопросы юридического характера, связанные с легитимностью действующей на Украине власти, имеются, однако начать переговоры важнее.

«Первично – начать переговорный процесс. Все остальные вопросы вторичны», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Также Дмитрий Песков заявлял, что президент Франции Эммануэль Макрон игнорирует заявления Владимира Путина с призывами к перемирию и переговорам. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что именно президент РФ неоднократно повторял, что Россия готова к началу переговоров без каких-либо предварительных условий.