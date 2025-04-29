Киев пока не отреагировал на предложение президента России Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

28 апреля Путин предложил ввести трехдневное перемирие, которое должно продлиться с «нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая».

По словам Дмитрия Пескова, глава государства Владимир Путин «проявил жест доброй воли».

«Реакции от киевского режима мы не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет», - пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал предложение о перемирии, назвав его «очередной манипуляцией». По его словам, для прекращения огня «нет причин ждать 8 мая», а перемирие нужно вводить не на три дня, а как минимум на тридцать.