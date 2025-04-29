В Госдуме ответили Макрону на угрозы в адрес России

Переживать по поводу заявления президента Франции Эммануэля Макрона об усилении давления Запада на Россию не стоит, поскольку Москва не прогибается под психологическим давлением. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Дмитрий Кузнецов, комментируя угрозы Макрона в адрес РФ.

«Поднимать ставки и пугать оппонента - обычный ход ведения переговоров. Но возможно главная сверхспособность высшего русского руководства и лично президента - держать удар и не прогибаться под психологическим давлением. Поэтому не имеет смысла особенно переживать по поводу заявлений Макрона», — подчеркнул он.

По мнению Кузнецова, сегодня на фоне мирных переговоров все же стоит готовится к долгому периоду противостояния с Западом.

«Просто так от нас не отстанут. Как говорится, надеяться на лучшее, а готовиться к худшему», — добавил депутат.

В этой связи парламентарий не исключил активизацию боевых действий на Украине в мае-июне 2025 года, которую Кузнецов назвал «сражением за инициативу».

«Хорошо, если мой прогноз не сбудется, и мы будем двигаться к надёжному миру без повышения интенсивности боевых действий, но скрывать такую оценку ситуации считаю неправильным», — подытожил он.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию усилят в ближайшие восемь-десять дней.