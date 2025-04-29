Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выступает на лекции "Наш опасный мир: кто виноват и что делать?" в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве во вторник, 29 апреля.

Участники лекции узнают о влиянии Великой Отечественной войны на текущие мировые события и глобальное будущее, о причинах конфликтов и способах их решения.

В этом году марафон Российского общества "Знание" посвящен 80-й годовщине Победы. В мероприятии участвуют более 25 тысяч молодых людей, а также ветераны войны, защитники Отечества, военкоры, государственные деятели, экономисты, ученые, деятели культуры и искусства.