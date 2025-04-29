Решение будет за главнокомандующим, но исключать такого сценария не стоит, заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, сейчас корейские солдаты «завершили выполнение задач и готовятся к другим, к каким — узнаем позже».

В комментарии журналистам Картаполов также назвал правильным, если бы военные КНДР приняли участие в параде Победы на Красной площади.

Песков одним словом прокомментировал сообщения о военных из КНДР в России

Накануне Владимир Путин поблагодарил военнослужащих Северной Кореи за участие в операции по освобождению Курской области.