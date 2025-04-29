В Госдуме допустили участие военных КНДР на других участках СВО
Решение будет за главнокомандующим, но исключать такого сценария не стоит, заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, сейчас корейские солдаты «завершили выполнение задач и готовятся к другим, к каким — узнаем позже».
В комментарии журналистам Картаполов также назвал правильным, если бы военные КНДР приняли участие в параде Победы на Красной площади.
Песков одним словом прокомментировал сообщения о военных из КНДР в России
Накануне Владимир Путин поблагодарил военнослужащих Северной Кореи за участие в операции по освобождению Курской области.