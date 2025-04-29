Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости дать отпор всем, кто пытается оправдывать совершенные нацистами преступления. Об этом пишет ТАСС.

В материале уточняется, что такой призыв российского лидера содержался в приветствии организаторам и гостям выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы», которая проходит в Государственном историческом музее в Москве. Текст зачитала вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И поэтому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу», — отметил Путин.

По его словам, российские граждане должны дать отпор всем, кто стремится оправдать преступления нацистов и возродить присущую им идеологию превосходства.

20 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что руководство Европейского союза (ЕС) не хочет видеть своих чиновников на Параде Победы в российской столице, так как региональному содружеству принадлежит лидерство в возрождении нацизма. Как он сказал, по той же причине Брюссель планирует отправить своих миротворцев в зону украинского кризиса. Несмотря на это, Москва продолжит принимать все необходимые меры для искоренения опасной идеологии, подчеркнул дипломат.